Во вторник, 18 июля, в России тушат 37 лесных пожаров, общая площадь которых составляет более 16,3 тыс. га, сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».

В числе наиболее пострадавших регионов остаются Якутия (17 пожаров площадью около 10 тыс. га), Сахалинская область и Бурятия (по одному пожару площадью примерно 2,9 тыс. га и более 2 тыс. га соответственно).

Два пожара общей площадью около 300 га зафиксированы на землях особо охраняемых природных территорий — заповеднике «Байкальский» и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

«Для тушения лесных пожаров в России задействовано 1802 человека, 199 единиц техники и 15 воздушных судов», — отметили в «Авиалесоохране».

Помимо этого, на труднодоступных и удаленных землях зафиксированы 60 лесных пожаров, площадь которых составляет более 448 тыс. га, добавили в ФБУ. По оценкам специалистов, прогнозируемые затраты на их тушение превышают возможный ущерб, поэтому работы по их тушению прекращены.

По данным «Авиалесоохраны», режим ЧС введен на всей территории Бурятии, Якутии, Забайкальского края, а также в одном районе Сахалинской области.