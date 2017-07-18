Свердловский областной суд начал рассматривать дело о массовых беспорядках, устроенных малолетними преступниками в Рефтинском воспитательном спецучилище. Фигурантами дела стали пять подростков. Один из них был арестован, при этом на заседание он не явился.

Рефтинское училище является специальным учебно-воспитательным учреждением закрытого типа для подростков с девиантным поведением. Как стало известно следователям, всего в 2016 году было совершено пять побегов из училища.

Как напоминает ИА «Ура.ру», в учреждении процветала идеология АУЕ («Арестантский уклад един»), были свои «опущенные» и «смотрящие». В августе прошлого года не менее 60 человек устроили беспорядки из-за несогласия с руководством спецучилища. 47 подростков сбежали, их впоследствии нашли полицейские. Причиненный ущерб оценивается в 258 тыс. рублей. Организатору беспорядков Валерию Петрову грозит до 15 лет лишения свободы.