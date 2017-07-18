Житель приморского Спасска-Дальнего нашел в сарае своего дома медвежонка. Детеныш был сильно истощен. Его сразу же передали сотрудникам полиции.

Медвежонка доставили в отделение полиции в ящике и накормили медом. Позже его определили в Центр содействия реабилитации редких животных, передает ИА PrimaMedia.

Сейчас специалисты оценивают состояние медвежонка как удовлетворительное. Его жизни ничто не угрожает. Детеныш находится на карантине, ему назначили высококалорийную диету для быстрого набора веса.

После того как животное пройдет период адаптации, его переселят в вольер к сородичам.

В Центре признались, что им не раз приходилось спасать истощенных зверей. Но из отдела полиции таких еще никогда не привозили.