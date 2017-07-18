Первую строчку российского бокс-офиса за уикенд 13-16 июля заняла фантастическая драма «Планета обезьян: война». По данным портала «Кинодата», лента заработала в российском прокате 298 млн рублей.

Представители киносетей признаются, что сборы не оправдали их ожиданий.

— Результаты девятого по счету фильма о противостоянии обезьян и людей оказались хуже сборов предыдущей части, несмотря на высокую оценку и зрителей, и критиков, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова. — Возможно, причиной стала достаточно узкая направленность франшизы, а также улучшение погоды, заставившее зрителей отложить поход в кинотеатры.

Помимо «Планеты обезьян: Война» других новинок в топ-5 нет. Причем, остальные релизы расположились в той же последовательности, что и на прошлой неделе. На вторую строчку опустилось подростковое фэнтези «Человек-паук. Возвращение домой» — 144,5 млн при общих прокатных сборах в 770 млн. На третьем месте — анимационная комедия «Гадкий я 3» — 117, 5 млн за уикенд и 1 млрд 242 млн — за все время проката.

— Это лето нестабильно с точки зрения кассовых сборов, — отметила Ольга Зинякова. — В прошлые выходные мы наблюдали самые высокие показатели уикенда с начала лета, а на этот раз результаты оказались самыми слабыми за последние два месяца.

На четвертой строчке — очередная часть франшизы «Трансформеры: последний рыцарь» — 12 млн, при общей кассе в 930,5 млн. А замыкает пятерку лидеров российская мультипликационная сказка «Сказ о Петре и Февронии» —10 млн, при суммарных сборах в 41 млн.

По словам Ольги Зиняковой, новая неделя будет достаточно разнообразной с точки зрения киножанров. Самой сильной новинкой будущего уикенда должна стать военная драма Кристофера Нолана «Дюнкерк». Кроме того, на экраны выходит фильм ужасов «Ужас Амитивилля: Пробуждение», драма «Берлинский синдром», боевик «Овердрайв», комедии «Уедем к чертовой бабушке» и «Безумные соседи», а также анимационный фильм «Заячья школа».

Также одним главных кинособытий будет премьера нового сезона «Игры престолов», первую серию которого зрители смогут увидеть на больших экранах во всех кинотеатрах «КАРО».