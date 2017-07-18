Министр информации Иордании и официальный представитель правительства Мохаммед аль-Момани сообщил о практически полной готовности инструмента по контролю за перемирием на юго-западе Сирии, согласованном ранее Россией, США и Иорданией.

Аль-Момани заявил агентству KUNA, что создаваемый инструмент является крайне важным для безопасности этих районов Сирии и доставки туда гуманитарной помощи.

«Инструмент контроля перемирия сейчас на финальной стадии формулирования», — сообщил иорданский министр.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, США и Иордания формируют в Аммане центр, который будет заниматься мониторингом соблюдения перемирия на юге Сирии. Центр будет иметь прямую связь как с оппозиционными отрядами, так и с правительственными силами САР.

Напомним, 7 июля Лавров сообщил, что РФ, США и Иордания согласовали введение зоны безопасности на юго-западе Сирии в районах Дераа, Кунейтра и Сувейда. Перемирие в этих районах вступило в силу 9 июля в 12.00 по местному времени (совпадает с московским).