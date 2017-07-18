Глава администрации Курска Николай Овчаров прокомментировал тревожные сообщения о том, что город может остаться без трамваев и троллейбусов. По его словам, транспортного коллапса допускать не намерены.

«Курскэлектротранс» задолжал поставщику электроэнергии, что стало поводом для тревожных сообщений в интернет-изданиях Курска об устранении популярного вида передвижения. Николай Овчаров рассказал, что долг образовался из-за роста цен на детали для ремонта транспорта, сообщает «Курская правда».

Электроэнергетическая компания совместно с перевозчиком нашли решение для ликвидации задолженности. «Курскэлектротранс» своевременно выплачивает текущие платежи, а для долга согласовали график выплат.