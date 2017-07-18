По информации компании — владельца здания «Апарт Групп», причиной пожара стало возгорание электропроводки.

«По предварительным данным, причина пожара –– самовозгорание старой электропроводки на седьмом этаже, где еще не начаты работы по реконструкции», –– сообщил собеседник агентству «РИА Новости».

Собеседник отметил, что при пожаре никто не пострадал, все люди из здания были эвакуированы. Сейчас продолжаются работы по разбору завалов на месте возгорания. Пожар ликвидирован.

В результате происшествия в центре Москвы образовалась пробка длиною в два километра. Водителям советуют объезжать этот участок дороги по другим улицам.