Министерство внутренних дел, в состав которого войдут занимающиеся вопросами безопасности ключевые службы и ведомства, появится в Австралии. О принятии соответствующего решения премьер-министр страны Малколм Тёрнбулл сообщил на пресс-конференции во вторник.

Возглавить новое ведомство, которое местные СМИ уже окрестили «суперминистерством безопасности», поручили министру иммиграции и охраны границ Питеру Даттону. В состав МВД Австралии войдут Федеральная полиция, службы погранконтроля и миграции, национальная служба финразведки, Австралийская служба безопасности и разведки и ряд других правоохранительных спецслужб и ведомств, сообщает BFM.RU.

По словам главы правительства, все ведомства сохранят свои структуры, а министр МВД прежде всего будет выполнять роль координатора их деятельности.

«Перемены будут проходить поэтапно, формирование нового министерства должно быть завершено в первой половине будущего года», — цитирует ТАСС австралийского премьера.

Малколм Тёрнбулл пояснил, что реформа проводится потому, что этого требует быстро меняющаяся ситуация в области безопасности. «Для того чтобы эффективно отвечать на современные вызовы, необходима более эффективная структура», — заключил он.