Россияне назвали сериал «Шерлок», а также фильмы «Стражи Галактики. Часть 2» и «Время первых» лучшими за первые шесть месяцев 2017 года. Об этом говорится в пресс-релизе портала «Кино Mail.ru».

Четвертый сезон сериала «Шерлок» набрал рекордное количество отзывов и 8,5 балла. Среди сериалов также россияне отдали предпочтение сериалам «Екатерина», поставив ему 8 баллов, «Отель «Элеон» и «Вы все меня бесите» — 7,8 балла, а также «Закон каменных джунглей» — 7,5 балла.

Лидерами рейтинга среди фильмов стали киноленты «Время первых» и «Стражи Галактики. Часть 2», набравшие по 8,9 балла. Также жители России проголосовали за «Меч короля Артура», «Логан» и пятую часть «Пиратов Карибского моря» — все три фильма набрали по 8,6 балла, сообщает «Газета.Ру». Больше всего оценок зрители поставили фильму «Викинг». Его средний балл – 5.

В ходе исследования специалисты компании проанализировали более 1 млн оценок, которое пользователи портала поставили сериалам и фильмам, вышедшим в первое полугодии 2017 года.