Официальные представители провозглашенной ЛНР не принимали участие в заседании, где обсуждалось создание нового государства — Малороссии. С таким заявлением выступил председатель народного совета республики Владимир Дегтяренко.

По его словам, представители ЛНР не только не принимали участие в заседании, но даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, передает Луганскинформцентр.

«С нами данный вопрос не согласовывался», — подчеркнул Дегтяренко.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что Украина показала себя как несостоявшаяся страна, поэтому решено создать государство-правопреемника — Малороссию.

Новая страна возьмет курс на восстановление отношений с РФ. Среди планов Малороссии — присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.