Суд Владивостока будет рассматривать дело об убийстве матерью новорожденного ребенка. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 27-летней жительницы Владивостока.

Как установило следствие, в мае 2017 года женщина родила ребенка у себя в квартире, а потом выкинула его в окно. Младенец скончался из-за травм, не совместимых с жизнью.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Ей грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает ИА PrimaMedia.