Жители Дубны обеспокоены тем, что озеро в городском парке необходимо частично засыпать из-за строительства моста через Волгу.

По предварительным данным, в связи со строительством моста через реку Волгу в районе улицы Вернова в Дубне планируется частично засыпать озеро, расположенное в городском парке отдыха. Эта информация огорчила жителей города, которые облюбовали место для семейного отдыха, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Начало работ запланировано на 1 августа 2017 года. В местной администрации прокомментировали опасения жителей и рассказали, что, несмотря на проект строительства, термин, который так напугал местных жителей, неточный. Присыпка коснется лишь болотистой части озера и в общей сложности составит не больше 1 м. Само озеро строители не тронут.