В пресс-службе Федерации керлинга России (ФКР) сообщили, что Министерство спорта подписало указ о включении во Всероссийский реестр видов спорта такой дисциплины как «керлинг на колясках». При этом она получила не только официальный статус, но и вошла в состав ФКР.

По информации ФКР, сейчас перед ними стоит важная задача –– развитие паралимпийского керлинга, в том числе и по регионам. Об этом пишет ТАСС.

«К нам в семью вошли уже титулованные спортсмены, наша задача — сохранить статус чемпионов мира, призеров Паралимпиады, но и, безусловно, приумножить награды», –– сообщается в ФКР.

Президент Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс поддержала инициативу включить керлинг на колясках в состав ФКР.

Сборная России по керлингу на колясках не раз становилась победителями в различных соревнованиях, в том числе на чемпионате мира и Паралимпийских играх.