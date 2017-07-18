Заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова с 1 сентября будет назначена первым зампредом Центробанка РФ, говорится на сайте регулятора.

В этой должности Скоробогатова будет курировать департамент национальной платежной системы, департамент наличного денежного обращения, департамент информационных технологий, департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов, а также Росинкас.

Ранее стало известно, что первый зампред Центробанка Георгий Лунтовский покинет свой пост с 1 сентября по собственному желанию.