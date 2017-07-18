Памятник Николаю Чудотворцу высотой 6 м может появиться на Красном проспекте возле часовни, построенной в центре Новосибирска во имя этого святого. Такой подарок хочет сделать «Новосибирское землячество» в Москве. Инициативу рассмотрит художественный совет города.

Автор, православный скульптор из Ростовской области Сергей Исаков, уже создал подобные монументы в Москве и Калининграде. В одной руке у святого будет меч, в другой — часовня Николая Чудотворца, сообщает vn.ru.

Напомним, памятник российскому императору Николаю II и его сыну цесаревичу Алексею открыли в воскресенье, 16 июля, в Новосибирске на территории Александро-Невского собора. Как рассказали в пресс-службе Новосибирской митрополии Русской православной церкви, памятник открыт в 99-ю годовщину расстрела царской семьи. Уточняется, что памятник представителям императорской семьи освятил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.