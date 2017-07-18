Мощный взрыв прогремел в Китае при столкновении двух грузовиков. Об этом сообщил телеканал CCTV.

ДТП произошло в провинции Чзэцзян рядом с городом Ханчжоу. Один из грузовиков двигался по магистрали и задел стоящий на обочине другой грузовик краем кузова. Взрыв прогремел после этого не слишком серьезного столкновения. Водитель грузовика заявил, что даже не сразу понял, что произошло. На кадрах видеозаписи инцидента видно, что в кузове двигавшегося по дороге грузовика были банки с краской, но что именно взорвалось, не уточняется, сообщает «Утро.Ру». Во втором грузовике находились металлические конструкции.

В результате аварии никто не пострадал.