Власти Южной Осетии приветствуют инициативу главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко создать государство Малороссию. В Цхинвале надеются, что предложение лидера самопровозглашенной республики поможет установлению мира на востоке Украины, передает «РИА Новости».

«В Южной Осетии приветствуют любые шаги, которые способствовали бы установлению мира на Донбассе… Мы надеемся, что данная инициатива даст новый импульс для мирного решения вопроса и будет способствовать выходу из тупика», — сказал глава МИД закавказской республики Дмитрий Медоев.

Во вторник Захарченко заявил, что «киевский режим не в состоянии оставить гражданскую войну» и предложил создать новое государство со столицей в Донецке. Малороссия, согласно его инициативе, станет правопреемницей Украины. Переходный период займет три года, считает глава самопровозглашенной республики.

В июне этого года президент Украины Петр Порошенко предложил законопроект о реинтеграции Донбасса. В ДНР заявили, что считают это отказом Киева от исполнения минских соглашений.

Независимость Южной Осетии в 2008 году признали Россия и еще несколько стран ООН.