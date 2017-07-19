Дан старт проекту «Театры — детям». На его осуществление из федерального бюджета будет выделяться 300 млн рублей в год. Также предполагается софинансирование из региональных и муниципальных бюджетов. Опрошенные «Известиями» представители театров настаивают на жестком общественном контроле за распределением средств.

Идея полномасштабной государственной поддержки детских театров, высказанная народным артистом России Сергеем Безруковым, была одобрена председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Ранее руководители театров не раз заявляли о необходимости господдержки (в частности, Безруков говорил об этом на страницах «Известий»). По их мнению, если государство не поможет сегодня, то завтра театры перестанут ставить пьесы для детей, ведь с экономической точки зрения это нецелесообразно — такие спектакли не окупаются.

Среди других проблем — обветшалые помещения и низкие доходы работников театров. Глава Воронежского ТЮЗа Вадим Кривошеев признался, что средняя зарплата его работников — около 18 тыс. рублей. В столицах ситуация получше, но тоже неидеальна.

По мнению директора Санкт-Петербургского Большого театра кукол (БТК) Александра Калинина, при распределении финансирования очень важно обратить внимание на театры в регионах, ведь многие столичные учреждения культуры получают дополнительную поддержку из федерального бюджета, а подавляющему большинству региональных учреждений культуры это недоступно. Поэтому, например, Большой театр кукол «для поддержания штанов», как и многие детские театры страны, ставит спектакли для взрослых.

— За год в нашем театре играют до 400 спектаклей — 300 детских и 100 взрослых, — рассказал Александр Калинин. — На детский спектакль билеты обычно покупают для всей семьи: мама, папа, ребенок. Поднимать цены на такие билеты мы не можем — зрители не осилят. В среднем это 350 рублей за билет (1000–1500 на семью). В результате годовые обороты — в разы меньше, чем у драматических театров для взрослых. А расходы у нас приличные. Одни авторские отчисления доходят до 20% от дохода.

Александр Калинин считает, что, если предполагаемые 300 млн разделить на всех, получится не так много. И вряд ли это поможет решить все проблемы. Председатель независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис согласен с коллегой: 300 млн для всех детских театров страны — это капля в море. К тому же есть сомнения в том, что все средства будут потрачены правильно.

— В вопросе распределения государственных средств необходим жесткий общественный контроль, только после мониторинга можно понять, кто в чем нуждается и кому сколько следует выделять. Также следует четко указать, куда пойдут деньги, чтобы не было скандалов из-за того, что где-то недосчитались нескольких миллионов, — отметил Денис Кирис.