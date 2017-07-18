Владивосток вошел в первую десятку крупных городов России по комфорту жизни. Он занял шестое место. Исследование провели урбанисты КБ «Стрелка».

Так, столица Приморья получила 166 баллов из 300 за городскую среду. Впрочем, по словам профессора Высшей школы урбанистики, партнера института «Стрелка» Георгия Ревзина, число баллов, которые сумел набрать Владивосток, равно оценке «удовлетворительно».

Также в рейтинге оказались Якутск (143 балла), Хабаровск (140 баллов) и Комсомольск-на-Амуре (137 баллов). Однако в этих мегаполисах состояние городских пространств специалисты оценили как «плохое». Возглавила рейтинг Москва.

Как сообщает ИА PrimaMedia, цель подобных исследований — выявление проблем города. Эксперты сравнивают такой рейтинг с медицинской экспресс-диагностикой, которая необходима для того, чтобы узнать общее состояние организма и обнаружить заболевание.