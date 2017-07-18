Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу может возглавить болгарский клуб «Лудогорец». Румынский специалист является главным кандидатом на замену Георги Дерменджиева, сообщает «Топ Спорт».

Болгарские СМИ указывают на то, что «Лудогорец» использует модель донецкого «Шахтера», который долгое время тренировал Луческу. Кроме того, румынский специалист хорошо работает с молодыми игроками из Южной Америки.

Главным вопросом в переговорах является размер заработной платы Мирчи Луческу. По данным журналистов, в услугах румынского тренера, помимо «Лудогорца», заинтересован турецкий «Галатасарай».

Мирча Луческу в минувшем сезоне возглавлял петербургский «Зенит». Клуб под его руководством занял третье место в чемпионате России, пропустив вперед «Спартак» и ЦСКА.

Работа румынского специалиста была признана неудовлетворительной, и руководство клуба расторгло контракт. Сам Луческу назвал большой ошибкой приход в «Зенит».