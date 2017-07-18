Крымские сейсмологи в течение суток ожидают крупное землетрясение к югу от полуострова, заявил во вторник «Известиям» директор государственного Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений Юлиан Бурым.

«Землетрясение ожидается в течение суток. У нас есть один из признаков. Я не назову вам конкретных цифр. Да, сильное, ощутимое. Но его может вообще не быть», — сказал Бурым, отвечая на вопросы «Известий».

Согласно предположениям сейсмологов, землетрясение может произойти в Черном море в 30–50 км к югу от южного берега Крыма в течение суток начиная с 18 июля 2017 года.

Специалисты предупредили о риске после обнаружения так называемых облачных предвестников.