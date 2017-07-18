По линии «Рособоронэкспорта» ни один контракт не был сорван из-за санкций Запада. Об этом заявил во вторник глава компании Александр Михеев.

Санкции, по словам Михеева, неприятная вещь, и говорить, что они не повлияли на отрасль, нельзя. «Но в целом все наши контракты исполняются, согласованы сроки, нарушений со стороны «Рособоронэкспорта» и промышленности у нас нет», — цитирует RNS главу спецэкспортера.

Михеев отметил также, что на географию поставок оружия санкции не повлияли. Они оказали определенное давление на институт банков, привлеченных к обслуживанию контрактов военно-технического сотрудничества, и на схемы расчетов.

«Несколько некомфортно чувствуем, когда у нас происходит согласование схем расчетов, платежей или таможенные процедуры. В этом плане мы прилагаем некие усилия, больше, чем нужно делать», — признал Михеев. Но в целом, по оценке гендиректора «Рособоронэкспорта», всё складывается достаточно неплохо.

За первое полугодие главная российская компания-экспортер вооружений поставила продукции военного назначения на $4,5 млрд, сообщил Михеев.