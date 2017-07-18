Гособвинитель в Тверском суде Москвы заявил о требовании признать виновным Станислава Зимовца, участника акции протеста 26 марта в столице, и назначить ему наказание в виде трех лет колонии общего режима.

Зимовец обвиняется в нападении на полицейского и причинении ему физического вреда, пишет «Интерфакс».

Инцидент произошел 26 марта во время несанкционированного массового мероприятия на Пушкинской площади. Зимовец бросил кирпич в сотрудника Росгвардии, после чего был задержан и сейчас находится под стражей до 10 ноября.