Трехкратный олимпийский чемпион, герой России Александр Карелин приехал в Магадан. Итогом его визита стало намерение местных властей начать преподавание греко-римской борьбы в общеобразовательных школах Магаданской области.

Как сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу областной думы, сейчас греко-римской борьбой на Магадане занимаются около 500 юношей, а после приезда в регион Карелина регулярными тренировками заинтересовались еще больше ребят.

«Борьба — это не просто вид спорта. У ребят, которые активно ею занимаются, меняется образ жизни и мышления. Так мы сможем оздоровить нацию и привить подрастающему поколению правильные привычки», — прокомментировал олимпийский чемпион идею введения борьбы в школах.

Он пообещал подарить Колыме два больших олимпийских ковра, если проект получит развитие.

Кстати, инициативу уже поддержали в руководстве региона и в Федерации спортивной борьбы.