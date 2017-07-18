Женская сборная России по футболу начала чемпионат Европы с победы
В дебютном матче турнира россиянки обыграли команду Италии
Фото: Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»/Михаил Шапаев
Игроки сборной России во время матча
Фото: Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»/Михаил Шапаев
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу России
Фото: Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»/Михаил Шапаев
Елена Данилова (Россия) и Линда Туччери-Чимини (Италия)
Фото: Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»/Михаил Шапаев
Первый гол был забит на девятой минуте. Его автором стала Елена Данилова
Фото: Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»/Михаил Шапаев
Последняя встреча с итальянками состоялась в декабре прошлого года на турнире в Бразилии. Тогда россиянки крупно уступили соперницам, пропустив три безответных мяча
Фото: Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»/Михаил Шапаев
Игрок сборной России Маргарита Черномырдина борется за мяч
Фото: Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»/Михаил Шапаев
Второй гол россиянки забили на 26-й минуте. В этот раз отличилась Елена Морозова
Фото: Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»/Михаил Шапаев
Игроку итальянской сборной оказывается медицинская помощь после травмы
Фото: Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»/Михаил Шапаев
Итальянкам всё же удалось отыграть один мяч. Случилось это под занавес встречи, на 88-й минуте. Автором гола стала Илария Мауро
Фото: Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»/Михаил Шапаев
В матче второго тура сборная России сыграет с командой Швеции
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