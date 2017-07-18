Ущерб от беспорядков в Гамбурге во время проведения G20, по оценкам страховщиков, составил €12 млн. Об этом сообщает Bild со ссылкой на Союз немецких страховщиков.

Треть суммы пойдет на компенсации за нанесенный ущерб автовладельцам, чьи автомобили были разбиты или сожжены антиглобалистами. На возмещение ущерба, нанесенного зданиям, магазинам и кафе, пойдет €8 млн, сообщает «Утро.Ру».

Саммит G20 в Гамбурге, проходивший 7 и 8 июля, по традиции сопровождался многочисленными протестными акциями. В эти дни в город прибыли 20 тыс. человек, 12 тыс. из которых участвовали в массовых шествиях антиглобалистов. Скандируя лозунги «Долой двадцатку», они сносили попадающиеся на их пути торговые точки, били витрины, поджигали автомобили и шли напролом через полицейские кордоны. Протестующих пытались успокоить слезоточивым газом, водометами, были задержаны несколько десятков человек.

По данным местной полиции, всего в ходе столкновений с протестующими пострадали 111 правоохранителей.