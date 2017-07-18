В ночь на 18 июля столичный аэропорт Домодедово массово задерживал рейсы внешних и внутренних направлений, в том числе два рейса Москва–Пенза. Один из них был задержан на пять часов, второй — на 10 часов.

Самолет компании «Саратовские авиалинии» должен был вылететь в 20:00 17 июля, а компании RusLine — в 21:15 17 июля. Первый рейс удалось отправить из воздушной гавани через пять часов, а вот вылет воздушного судна авиаперевозчика RusLine переносили постепенно: сначала на 00:10, затем — на 03:10, потом на 05:00. В результате улететь люди смогли только около 07:00 18 июля.

Как сообщает ИА «Пенза-пресс», причины задержки пассажирам не сообщали, представителей компании в зале ожидания не было. Информацию о задержках размещали на электронном табло аэропорта и посредством SMS-оповещений. Самим пассажирам не обеспечили в полной мере комфортного пребывания в аэропорту: не было предложено гостиничных номеров, многие остались без питания. Около 06:00 утра пассажиров посадили в самолет, но вылета пришлось ожидать еще почти час.