Суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Алтайского края Юрию Денисову и его жене Татьяне. Экс-чиновнику дали 8 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима, также ему придется выплатить штраф в размере 4,5 млн. Супруга получила условный срок — 5 лет и 1 месяц, сумма штрафа для нее составила 1 млн 700 тыс. рублей.

Юрий Денисов стал фигурантом уголовного дела о неоднократном получении взяток, в том числе в крупном, особо крупном размерах, а также о вымогательстве. Татьяна Денисова обвинялась в посредничестве во взяточничестве. Размер незаконных вознаграждений в каждом эпизоде варьировался от 50 тыс. до 2,25 млн рублей, пишет altapress.ru.

Подсудимый покинул пост вице-губернатора и регионального управления образования и молодежной политики в марте 2016 года. Должность заместителя губернатора края Денисов занимал с 2010 года, управлением образования руководил с июля 2004 года.