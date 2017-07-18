Порошенко ответил на инициативу по созданию Малороссии
Украина вернет контроль над Донбассом и Крымом, заявил президент страны Петр Порошенко, комментируя инициативу о создании Малороссии.
«Проект «Новороссия» был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом», — приводит слова главы государства его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
О создании нового государства, которое станет правопреемником Украины, сообщил глава провозглашенной ДНР Александр Захарченко. Он мотивировал инициативу тем, что Украина показала себя как несостоявшаяся страна, которая неспособна остановить гражданскую войну.
В свою очередь, вице-премьер ДНР Александр Тимофеев заявил, что Малороссия возьмет курс на восстановление отношений с РФ. Кроме того, новая страна намеривается вступить в Союзное государство России и Белоруссии.