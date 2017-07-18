Украина вернет контроль над Донбассом и Крымом, заявил президент страны Петр Порошенко, комментируя инициативу о создании Малороссии.

«Проект «Новороссия» был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом», — приводит слова главы государства его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Проект "Новоросія" був похований. Україна відновить суверенітет над Дрнбасом і Кримом. - П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) July 18, 2017

О создании нового государства, которое станет правопреемником Украины, сообщил глава провозглашенной ДНР Александр Захарченко. Он мотивировал инициативу тем, что Украина показала себя как несостоявшаяся страна, которая неспособна остановить гражданскую войну.

В свою очередь, вице-премьер ДНР Александр Тимофеев заявил, что Малороссия возьмет курс на восстановление отношений с РФ. Кроме того, новая страна намеривается вступить в Союзное государство России и Белоруссии.