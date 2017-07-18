Международный аэрокосмический салон — МАКС-2017 — открывается во вторник на территории аэродрома ЛИИ имени М.М. Громова в подмосковном Жуковском. Мероприятие, проходящее уже в 13-й раз, обещает стать рекордным по числу участников и представленных на авиасалоне новинок.

Заявки на участие в салоне подали представители более 700 российских компаний и 180 зарубежных фирм из 36 стран мира.

На специальных площадках выставят образцы авиационной промышленности: 18 летательных аппаратов Воздушно-космических сил (ВКС) и 116 гражданских судов.

Так, посетители смогут увидеть специальный арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА «Терминатор». Аналогов в мире ему нет. Машина может автономно запустить двигатели при длительной стоянке на свежем воздухе, когда температура воздуха опускается ниже 60 градусов.

На экспозиции представлен еще один интересный экземпляр — чешский двухмоторный турбовинтовой самолет Л-410 (L-410), который теперь делают в России.

Учебно-тренировочный самолет Як-152, совершивший свой первый полет 29 сентября прошлого года, станет еще одной новинкой МАКС-2017. Этот обучающий комплекс предназначен для первоначального отбора мальчишек, желающих стать летчиками, передает телеканал «Звезда».

Напомним, НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского» покажет посетителям макет двигателя электросамолета.

Организаторы мероприятия рассчитывают, что на полях авиасалона будет подписан ряд сделок.

МАКС, очень популярный среди горожан, является по-настоящему масштабным зрелищем. В обширной летной программе заявлены восемь пилотажных групп. В небо над Жуковским поднимаются настоящие асы. Россию представляют «Русские витязи», «Соколы» и «Стрижи».

В этом году летчики-виртуозы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) впервые выступят за пределами своей страны.

Всего во время проведения авиасалона в небо поднимутся 90 вертолетов и самолетов.

В пятницу на авиасалоне будет День студента, когда учащиеся бесплатно смогут попасть на МАКС, принять участие в программах по профориентированию и узнать о вакансиях в компаниях, передает телерадиокомпания «Мир».

МАКС-2017 продлится до воскресенья.