В этом году в реконструкцию федеральной автодороги «Колыма» планируется вложить 1 млрд 100 млн рублей. Только на обеспыливание грунтовых дорог предлагается выделить из областного бюджета 70 млн рублей.

В настоящее время идет ремонт 10 участков. Там меняют водопроводные трубы, обновляют дорожное полотно, восстанавливают ограждение, реконструируют мосты, сообщает ИА MagadanMedia.

Как сообщили в региональной администрации, сейчас идет обсуждение и защита проектов по ремонту дороги на следующий год. Планируется увеличение объемов и, соответственно, затрат.

Работы по ремонту федеральной трассы «Колыма» находятся на личном контроле губернатора Магаданской области.