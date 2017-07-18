Фрагмент челябинского метеорита, который был похищен из государственного исторического музея Южного Урала, обнаружили сотрудники УФСБ по Челябинской области в одной из частных коллекций. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского УФСБ.

Руководство музея обратилось в ведомство в начале июля с заявлением о пропаже из запасников фрагмента метеорита, упавшего 15 февраля 2013 года. По предварительным данным, стоимость осколка составляет порядка 2,5 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение экспоната весом 2,5 кг. Пропажа обнаружилась в частной коллекции геолога, который помогал музею в качестве консультанта.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Экспонат возвращен в культурное учреждение, пишет ИА «Урал-пресс-информ». В случае возбуждения уголовного дела за кражу в особо крупном размере похитителю может грозить до 10 лет лишения свободы.