Новое государство Малороссия намерено восстановить отношения с РФ и взять курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии, сохранив независимость и суверенитет.

С таким заявлением выступил вице-премьер провозглашенной ДНР, министр доходов и сборов Александр Тимофеев, передает РИА «Новости».

Он отметил, что конституция нового государства будет предполагать его внеблоковый статус, гарантировать равноправие традиционных религий и конфессий, а также подразумевать восстановление деятельности в СНГ.

«Курс на присоединение к союзному государству России и Белоруссии при сохранении независимости и суверенитета. Сохранение безвиза в случае согласия Евросоюза. Деолигархизация, в том числе на законодательном уровне», — подчеркнул Тимофеев.

Вице-премьер ДНР добавил, что эта инициатива не противоречит Минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко сообщил о создании Малороссии — правопреемницы Украины. По его словам, украинские власти показали, что не в состоянии остановить гражданскую войну, и учреждение нового государство могло бы стать выходом из тупика.