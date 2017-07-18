Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что Россия не собирается отказываться от въездных виз из соображений террористической безопасности. Об этом он заявил на выступлении перед участниками молодежного форума «Территория смыслов».

По его словам, в мире сейчас очень непростая ситуация с точки зрения терроризма, и оставить визы поможет защитить страну. При этом Сафонов отметил, что получить визу в РФ стало намного проще и власти продолжают над этим работать.

Он напомнил, что в стране работает проект электронной визы в нескольких дальневосточных регионах. На сайте можно заполнить анкету не позднее чем за четыре дня до въезда.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном визовом режиме в нескольких дальневосточных регионах России.