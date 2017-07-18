В Татарстане в Высокогорском районе на трассе Казань–Малмыж в ДТП при столкновении автомобилей «Лада» и «ВАЗ-2114» погибли три человека.

По предварительным данным, 41-летний водитель «Лады» ехал со стороны Казани и превысил скорость. В результате мужчина выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ». Как сообщает ИА «Татар-информ», в результате аварии погибли оба водителя, а также 21-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ».

На место ДТП в районе 21:00 были вызваны сотрудники Госавтоинспекции. Они провели осмотр места происшествия. Обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются.