В Уфимском районе Башкирии начал работу первый крематорий для животных. Ритуальные услуги предлагает приют для бродячих собак и кошек рядом с селом Миловка.

Здание со специальной печью было построено еще в апреле, но никакой рекламы организация не давала. Поэтому об открытии крематория стало известно только сейчас. На данный момент было только два клиента. Как отмечает ИА «Башинформ», печь рассчитана на 200 кг.

Сотрудники приюта считают, что новая услуга поможет предотвратить антисанитарию. Как правило, люди хоронят своих питомцев в лесах, за гаражами или на дачах. По мнению защитницы прав животных, деятельность организации вызывает подозрения, сообщает ГТРК «Башкортостан».