Россия готова в кооперации с зарубежными партнерами реализовывать амбициозные проекты в сфере авиационно-космической сфере. Об этом говорится в приветствии президента РФ, направленного участникам и гостям XIII Международного авиационно-космического салона (МАКС).

Глава государства отметил, что история авиасалона началась 25 лет назад и сейчас он представляет собой экспозиционную площадку для передовых достижений конструкторской мысли.

«Заключенные в ходе МАКСа контракты, совместные перспективные проекты наглядно подтверждают заинтересованность зарубежных партнеров в кооперации с Россией. В том числе — в реализации амбициозных идей, требующих объединения сил, средств, интеллектуального потенциала», — отметил глава государства.

В частности, подчеркнул президент, Россия готова к сотрудничеству по созданию семейства дальнемагистральных самолетов и освоению космоса.