«Рособоронэкспорт» согласовал с турецкой стороной контракт на поставку комплексов С-400. Документ с высокой вероятностью может быть подписан до конца года, заявил журналистам Интерфакс глава корпорации Александр Михеев.

«Контракт согласован, идет работа по вступлению его в силу», — сказал Михеев на открытии авиасалона МАКС-2017.

На минувшей неделе глава Пентагона заявил Джеймс Мэттис, в случае если Турция купит С-400, ее зенитно-ракетные комплексы будут несовместимы с техникой НАТО. В то же время он отметил суверенное право Анкары покупать нужную ей военную технику.

ЗРК С-400 «Триумф» способна уничтожать аэродинамические цели в радиусе 400 км и баллистические ракеты на дальности до 60 км, если их скорость не превышает 4,8 км/с.