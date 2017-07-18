На брифинге в Луганске первый заместитель главы Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг назвал число погибших и пострадавших в результате военной операции Украины против Луганской и Донецкой народных республик.

С начала этого года СММ ОБСЕ зафиксировала по меньшей мере 311 жертв среди гражданского населения. Среди них 56 человек были убиты и 250 ранены. Вопрос об урегулировании ситуации в Донбассе обсуждается и в ходе встреч в Минске контактной группы, однако после принятых соглашений о перемирии между сторонами конфликта перестрелки продолжаются.

По данным ОБСЕ, за последнюю неделю число нарушений перемирия в Донбассе увеличилось на 20%.

«За последнюю неделю наши коллеги по обе стороны линии разграничения зафиксировали рост количества нарушений режима прекращения огня приблизительно на 20%», –– заявил Хуг. Самая тяжелая ситуация зафиксирована в районах Первомайск и Попасная. По словам Хуга, там зафиксировано 85% нарушений.