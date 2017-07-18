Праздничным гала-концертом завершился XXVI Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». С директором форума Александром Сидоренко встретилась обозреватель «Известий».

— Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», у истоков которого стояли Белоруссия, Россия и Украина, задумывался как акция в поддержку славянского единства и культуры стран СНГ. Прошло 25 лет. Насколько ныне актуален первоначальный замысел?

— Безусловно, актуален. Такие форумы, как «Славянский базар», способствуют укреплению взаимоотношений между народами намного эффективней, чем политика. С годами формат фестиваля поменялся, но многое и осталось. Например, День Союзного государства, героем которого в этом году был знаменитый белорусский ансамбль «Сябры», исполнение песни композитора славянской страны в первый день финала Международного конкурса исполнителей эстрадной песни, а также концерты стран-участниц. С успехом прошёл на форуме вечер украинских исполнителей, традиционно большую аудиторию собрали выступления ведущих российских артистов.

— Фестиваль практически сразу вышел за пределы славянского мира. Каков сейчас географический диапазон форума?

— В этом году в «Славянском базаре» приняли участие представители 36 стран, а география участников за всю историю фестиваля охватила свыше 70 стран, это — пять континентов. Что касается состава зрительской аудитории, то здесь нам в помощь билетные операторы — мы просим их регулярно предоставлять нам данные о покупке билетов. Ежегодно их приобретают жители не менее 15 стран.

Лидерами здесь являются белорусы и россияне, приезжают украинцы, хорошо представлены две наши ближайшие соседки Латвия и Литва. Также среди зрителей - группы поддержки конкурсантов. Это — Польша, Молдавия, Финляндия, Чехия, Германия, США... Возможно, что я упомянул не всех — окончательную статистику подведём через несколько дней.

— Фестиваль проводится под патронатом президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. В чем конкретно выражается его помощь?

— Президент патронирует фестиваль с 1995 года. Долгое время это было финансовое участие, в том числе из его резервного фонда. Сейчас это личное содействие и меры государственной поддержки в виде поручений и специального распоряжения, направленных на сокращение затрат фестиваля.

Президент ежегодно открывает фестиваль, а с 2005 года также вручает специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию» одному из участников. Обычно это признанные певцы, композиторы, другие деятели искусства. В этом году лауреатом стала Тамара Гвердцители. Рад отметить, что в решении организационных вопросов нам оказывается максимальное содействие на всех уровнях.

— Из официальных данных следует, что бюджет мероприятия на 90% складывается из средств, которые фестиваль зарабатывает самостоятельно. Как вам это удается?

— Значительную часть денег мы зарабатываем, продавая билеты на проекты, есть также партнерская и спонсорская помощь. Также мы заключаем договоры на использование товарного знака фестиваля в производстве сувенирной продукции, текстиля, оформлении упаковок продуктов питания.

Большую роль играет грамотная маркетинговая политика и рекламно-информационная кампания. Мы начинаем продавать билеты в феврале, а фестиваль проходит в июле. То есть люди имеют возможность изучить программу и принять решение. Есть, конечно, концерты, которые расходятся за три дня – причем это всегда самые дорогие билеты на церемонии открытия и закрытия, а также выступления топовых исполнителей.

— Понятно, что большую часть средств в проведение фестиваля вкладывает Белоруссия как хозяйка «Славянского базара». А каким образом участвуют в проекте Россия и Украина?

— Россия участвует в качестве партнера Белоруссии по Союзному государству, в его бюджет заложены средства на развитие культуры. Что касается Украины, то финансово она не поддерживает форум. Более того, в течение ряда лет там наблюдалось некое информационное затишье по отношению к «Славянскому базару».

Но украинские любители музыки фестиваль не забыли, и когда в прошлом году один из украинских телеканалов показал концерт открытия, его посмотрели 10 млн человек. Для украинской медиасферы это выдающееся достижение стало своего рода толчком. Ныне её представители высказывают заинтересованность в приобретении телевизионных версий фестивальных программ.

— Существенную часть афиши «Славянского базара» составляют выступления российских коллективов и исполнителей. В Белоруссии настолько востребована российская эстрада?

— Наша публика в основном ориентирована на русскоязычную музыку. Люди заинтересованы видеть и слышать своих любимых артистов, и мы не можем этот запрос не учитывать. С огромным успехом на этом форуме прошли концерты Григория Лепса, Валерия Меладзе, Стаса Михайлова. Многотысячная аудитория Летнего амфитеатра стоя приветствовала патриарха российской песни композитора Александра Зацепина. Концерт из его произведений, на мой взгляд, стал кульминацией нынешнего «Славянского базара».

— Фестиваль стартовал как эстрадно-песенный, но со временем расширил границы и оказался мультижанровым. Меня, например, приятно удивила филармоническая программа с участием итальянских музыкантов.

— Мы стараемся соблюдать баланс «музыки для всех» и «музыки для немногих», так сказать, уравновешивать медийное и интеллектуальное. Чтобы зрители, интересующиеся серьезным искусством, тоже пришли на наш фестиваль. Примером тому — мероприятия в нашей филармонии. Зал небольшой, но солисты и коллективы, которые там выступают, неизменно собирают аншлаги.

Понятно, что публика этих концертов немногочисленна. Но 400 зрителей филармонии для нас так же важны, как и 6200 зрителей Летнего амфитеатра.

— Сцена драматического театра им. Я. Коласа и концертный зал «Витебск» давно принимают фестивальные спектакли театров из разных стран. Но на этот раз сценической площадкой стал практически весь центр города. Я имею ввиду фестиваль уличного искусства «На семи ветрах».

— Он проходит третий год подряд, и с каждым разом количество мероприятий и участников растет в прогрессии. В этом году у феста приличная география: Россия, Белоруссия, Украина, Швеция и другие страны. Нас больше всего радует энтузиазм, с которым реагируют на уличные спектакли зрители. Погодные условия им не помеха. Некоторые площадки работали до глубокой ночи. Проливной дождь, а зрители идут смотреть на своих артистов... Проект набрал обороты и, несомненно, нуждается в развитии. Будем вкладываться в техническое оснащение площадок, чтобы лучшие представители уличного искусства приезжали к нам.

— На встрече с журналистами вас просили поделиться своими фантазиями относительно будущего «Славянского базара». Вы тогда воздержались. Но, может быть, озвучите хотя бы одну из них?

— Давайте озвучу самую масштабную (смеется). Опыт проведения крупнейших мировых фестивалей показывает эффективность сочетания концертного зала и танцпола. Согласитесь, что на концертах популярной музыки зрителям всегда хочется танцевать. Хорошо бы возвести рядом с Летним амфитеатром такой танцпол, где на огромном экране будут транслироваться концерты. Кто хочет просто послушать музыку — идёт в Амфитеатр. Любители потанцевать — на танцпол. Билеты туда, естественно, будут дешевле. Мы уже представляем, как можно реализовать такой проект, но это дело будущего.