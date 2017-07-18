Двоих подозреваемых в убийстве 90-летней пенсионерки и ее внука-инвалида задержали в Свердловской области. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Тела погибших были обнаружены в частном доме в городе Кушва на Транспортной улице. В полицию обратилась одна из местных жительниц. Несколько дней до 90-летней женщины не мог дозвониться ее сын и попросил соседку проверить, всё ли в порядке с матерью. Сотрудники полиции прибыли на место и в ходе осмотра дома обнаружили тело женщины и ее 37-летнего внука-инвалида с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении убийства были задержаны двое местных жителей, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. Суд арестовал подозреваемых, им предъявлено обвинение в убийстве двух человек, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает «РИА Новости».

По версии следствия, убийство произошло 6 июля, когда двое мужчин 43- и 34-х лет ворвались в дом к пенсионерке и ее внуку, стали избивать их, требуя отдать деньги и ценности. Не получив информации, потерпевших зарезали, после чего ушли, закрыв дверь на ключ. Именно он позднее стал вещественным доказательством: правоохранители нашли его в овраге, сообщает TagilCity.ru. Задержание подозреваемых проводилось 11 июля. По данным Следственного управления Следственного комитета по региону, решается вопрос о дополнительной квалификации действий обвиняемых по статье, предусматривающей ответственность за разбойное нападение. Как сообщает сайт «Комсомольской правды в Екатеринбурге», злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.