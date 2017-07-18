Семья из Пятигорска Ставропольского края несколько лет отказывалась покидать квартиру, которую была ею продана. В данный момент незаконно проживающих принудительно выселили.

В квартире проживали женщина со своим сожителем, ее 30-летний сын и сноха. Жилье они продали несколько лет назад, а деньги успели потратить. Как сообщает NewsTracker, свое нежелание переезжать они мотивировали отсутствием другого жилища.

Устав от ожидания, новые владельцы квартиры обратились в суд, но воздействие не повлияло на нарушителей. Тогда каждого незаконно проживающего обязали выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей, который жильцы так и не заплатили. Сейчас в квартире арестована вся техника и мебель, также установлен новый замок. Законные владельцы квартиры переедут в нее в ближайшее время.