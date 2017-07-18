Объявлен новый конкурс по выбору генподрядчика на строительство аэровокзала в аэропорту Южно-Сахалинска. Общая стоимость работ — 6, 76 млрд рублей. В предыдущем конкурсе, который был признан несостоявшимся, стоимость работ была ниже на 250 млн рублей.

Дата окончания строительства — 30 ноября 2019 года. Объект будет включен в Территорию общего развития «Горный воздух». Заявки будут приниматься до 9 августа, а сами торги пройдут 15 августа, сообщает ИА SakhalinMedia.

Что касается самого аэровокзала, то это будет двухэтажный пассажирский терминал, общая площадь которого составит 40 тыс. кв. м. Он сможет принять в час 550 пассажиров внутренних авиалиний и 250 пассажиров международных авиалиний. На его строительство приходится основная доля затрат.

Кроме того, в рамках проекта должны быть возведены три навеса для пассажиров, дизельная электростанция, котельная, насосная станция, резервуары для хранения нефти, дизоплива, сточных вод, очистные сооружения, трансформаторная подстанция, ограждение и мачты освещения.

Что касается прошлого конкурса, признанного несостоявшимся, то на него была подана всего одна заявка. Однако претендента назвали не соответствующим требованиям законодательства, предъявляемым к подрядчикам технически сложных объектов.