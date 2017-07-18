В Красноярске ученые изобрели новый способ добычи углеводородов — с помощью электромагнитных волн. Технология позволит сократить издержки на геофизические работы и снизить нагрузку на окружающую среду в 10 раз.

Особенность заключается в том, что добыча нефти происходит без разрушений, причем как на земле, так и на воде. Проект стал победителем конкурса «Развитие-НТИ» и получил грант в размере 20 млн рублей. Представители зарубежных компаний уже выразили интерес к разработке, пишет Сибирское агентство новостей.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз добычи нефти в России в 2017 году на 30 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой. Согласно последнему прогнозу, добыча окажется на уровне 11,07 млн баррелей в сутки, что на 10 тыс. баррелей ниже уровня 2016 года. Уточняется, что Россия будет сдерживать добычу до конца I квартала 2018 года, а затем объем добычи должен вырасти на 170 тыс. баррелей в сутки.