Оппозиционер Ильдар Дадин обжаловал решение суда об отказе в выплате компенсации за передачу СМИ видеозаписей из колонии, где он отбывал срок.

Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат активиста Николай Зброшенко. Он отметил, что пока дата рассмотрения апелляции не назначена.

Дадин требовал 350 тысяч рублей за передачу СМИ записей из карельской колонии без его согласия. Оппозиционер утверждал, что таким образом было нарушено его право на личную жизнь.

Ильдар Дадин стал первым в России осужденным по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. Президиум Верховного суда 22 февраля отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.