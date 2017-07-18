В Мюнхене задержан россиянин Алексей Ломов, обвиняемый в гибели пешехода в центре Москвы. Во вторник эту информацию подтвердили в прокуратуре баварской столицы, передает «РИА Новости».

В то же время представитель мюнхенской прокуратуры заявил, что пока ничего не может сказать о возможной выдаче Ломова российским властям.

В январе этого года Ломов был заочно арестован российским судом и объявлен в международный розыск. По версии следствия, 13 декабря 2016 года он находился за рулем черного Mercedes, насмерть сбившего пешехода на Бауманской улице. Нарушитель скрылся с места происшествия.

Вместе с Ломовым в розыск был объявлен владелец автомобиля уроженец Грузии Карен Губасарян.

Попавший под машину 27-летний Юрий Карпов от полученных травм скончался на месте.