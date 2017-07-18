Проливные дожди в Турции привели к затоплению нескольких станций метро в Стамбуле. Об этом сообщает местная газета Habertürk.

Парализована работа наземного транспорта. Затоплены подземные туннели и парковки, а также нижние этажи домов.

Некоторые улицы города полностью ушли под воду, и людям приходится перебираться через них вплавь.

Из-за обильных дождей задерживаются многочисленные авиарейсы, передает RT.

Координационный центр департамента по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что возможны оползни, передает агентство Sputnik. Синоптики прогнозируют сильные ливни во всем регионе Фракии и Мраморного моря в европейской части Турции.