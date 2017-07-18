Метро Стамбула затопило из-за сильнейшего ливня
Проливные дожди в Турции привели к затоплению нескольких станций метро в Стамбуле. Об этом сообщает местная газета Habertürk.
Парализована работа наземного транспорта. Затоплены подземные туннели и парковки, а также нижние этажи домов.
Некоторые улицы города полностью ушли под воду, и людям приходится перебираться через них вплавь.
☔️ İstanbul'da şiddetli yağış ne kadar sürecek?https://t.co/jSayNgtWYV pic.twitter.com/x3PP72DTFp— NTV (@ntv) 18 июля 2017 г.
Из-за обильных дождей задерживаются многочисленные авиарейсы, передает RT.
Координационный центр департамента по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что возможны оползни, передает агентство Sputnik. Синоптики прогнозируют сильные ливни во всем регионе Фракии и Мраморного моря в европейской части Турции.