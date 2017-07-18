Записаться на прием к врачу теперь можно по электронному полису ОМС через инфомат в поликлинике. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

После обновления интерфейс терминалов стал удобнее для пользователей. Специалисты увеличили размер и контрастность шрифта для людей с плохим зрением не только в интерфейсе терминала, но и на талонах. Кроме того, теперь можно не просто записаться к врачу, но и перенести запись с помощью инфомата. Кроме того, сервис поможет записаться на прием и к узкоспециализированным специалистам, направления к которым выдают терапевты. Дату и время своего визита можно изменить в разделе «Мои записи», сообщает сетевое издание m24.ru. Также пользователи через терминал смогут посмотреть график приема всех специалистов в разделе «Расписание и справа». Там же содержатся данные о списке медучреждений, к которым прикреплен пациент.

Горожане также могут подключить услугу SMS-уведомления о записи к врачу в разделе «Мои контакты», для этого необходимо вписать номер мобильного телефона. Чтобы записаться к врачу, понадобится полис ОМС или социальная карта москвича. Инфоматы установлены во всех столичных поликлиниках, рядом с ними дежурят медработники, которые помогут разобраться в случае возникновения проблемы и ответят на вопросы.