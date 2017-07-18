Стали известны результаты проверки прокуратуры Смидовичского района ЕАО работы комиссии по делам несовершеннолетних, где на учете стояла семья пропавшей трехлетней Нади Пыжовой. Выяснилось, что мать Нади неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своих четверых детей.

Они жили в антисанитарных условиях. Мать оставляла детей у своих пьющих родителей и, таким образом, подвергала их опасности, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на областную прокуратуру. Там также отметили, что профилактические органы не приняли эффективных мер по оказанию помощи многодетной малообеспеченной семье. Сейчас дети изъяты у матери и отправлены в детское учреждение. Ранее по материалам проверки было заведено уголовное дело по статье «Халатность».

В адрес главы района направлено представление об устранении нарушений. Двух чиновников из комиссии по делам несовершеннолетних привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Как писали «Известия», трехлетняя Надя Пыжова ушла из дома 15 июня. Ее местонахождение по-прежнему неизвестно. Поиски ее продолжаются, но всё чаще звучат предположения, что девочка утонула.