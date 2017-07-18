Замоскворецкий суд Москвы отказался назначать экспертизу переписки менеджеров «Башнефти», которую предоставила в башкирский суд «Роснефть» в качестве доказательства по иску к АФК «Система» на сумму 170,6 млрд рублей.

Ранее Арбитражный суд Башкирии приобщил к материалам дела переписку бывших топ-менеджеров компании «Башнефть» и АФК «Система». Как сообщает «РИА Новости», во вторник на заседании суда российская финансово-промышленная группа просит отменить нотариальное заверение данной переписки и планирует разобраться, как нотариус получил к ней доступ.

Кроме того, во время заседания «Система» потребовала отвода судьи Замоскворецкого суда, усомнившись в ее в беспристрастности, однако та отказалась взять отвод.

«Доказательств личной заинтересованности в исходе дела представлено не было», –– отметила судья.